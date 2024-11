Intanto l’Inps cerca medici: selezione aperta per 50 specialisti

PERUGIA – La Direzione Inps dell’Umbria ha indetto una selezione per il reperimento di 50 medici specialisti ai quali attribuire incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali, relative alle attività medico legali dell’Inps, presso il Centro Medico Legale di Perugia e il relativo ambito territoriale provinciale. Le specializzazioni richieste sono le seguenti: Oculistica, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Neuropsichiatria infantile, Oncologia, Psichiatria, Neurologia, Cardiologia, Geriatria e Medicina Interna.

Gli incarichi potranno essere attribuiti sia per la partecipazione in qualità di componenti alle Commissioni di accertamento che per lo svolgimento di accertamenti necessari all’approfondimento tecnico-scientifico. La domanda, corredata da curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere inviata alla Direzione Inps Umbria, entro il 20 novembre 2024, esclusivamente a mezzo Pec. E’ possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito ufficiale www.inps.it