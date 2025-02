Insegnanti madrelingua dalla Florida a Corciano

Nuova e prestigiosa collaborazione tra Comune di Corciano, Pieve international School e University of North Florida (Unf) che porterà insegnanti madrelingua inglese direttamente dagli Stati Uniti nelle scuole del territorio. Questo progetto innovativo nasce nel 2019 quando la University of North Florida, dopo una visita approfondita al borgo insieme all’assessore comunale alla cultura Francesco Mangano, ha scelto Corciano per offrire agli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie un’opportunità unica per potenziare la conoscenza della lingua inglese e ampliare il proprio bagaglio educativo, grazie a pratiche didattiche avanzate. La collaborazione tra la Unf e la Pieve International School, attiva da oltre dieci anni in settori come nutrizione, ingegneria e pedagogia, si arricchisce oggi con un nuovo programma che coniuga pedagogia, neuroscienze e psicologia per un insegnamento sempre più personalizzato ed efficace.