Iniziano le Feste giubilari del Santissimo Crocifisso

CORCIANO - Iniziano domani le Feste giubilari del Santissimo Crocifisso a Corciano. Una ricorrenza che si ripete ogni 25 anni e che è dedicata al culto del Crocifisso appunto. Una celebrazione tipica in tutta la valle del Caina, nei paesi dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Ovunque viene anche conosciuta come la Festa Grossa rinsaldando il legame sociale tra la comunità religiosa e quella laica. Così domani è il giorno della grande processione, alla quale sono attese migliaia di persone da tutte le parrocchie circostanti: a ognuna di esse il compito di portare a spalla l’enorme Crocifisso che verrà accompagnato dai fedeli per alcuni chilometri intorno al paese. Una ricorrenza che a Corciano risale a oltre 250 anni fa.

"Il 3 maggio 1772, è ricordata la prima solenne processione del Santissimo Crocifisso di Corciano, scolpito nel 1766 da Francesco Fabbrucci di Cortona – spiega la storica, Alessandra Tiroli – e nel 1890, per cura del parroco don Pietro Tiranti, viene riportata in vita l’usanza. Il venticinquesimo successivo, che cadeva nel 1915, per ovvi motivi, è stato commemorato, nel 1920, sotto la guida del pievano don Zeffirino Patalini.

Anche la seconda guerra mondiale ha fatto slittare il naturale svolgimento della Festa Grossa che si è svolta nel 1949. Padre Florio compose allora l’Inno al Crocifisso nel 1974, in occasione della ricorrenza successiva, guidata da don Franco Pulcinelli il quale diresse le celebrazioni anche nel 1999 (foto), Stavolta la festa è stata preparata con cura dall’intero comitato guidato dal parroco don Fabrizio Fucelli.