Iniezioni intravitreali Attivato l’ambulatorio Si evita la sala operatoria

Attivo, alla Clinica Oculistica dell’ospedale diretta dal professor Carlo Cagini, l’ambulatorio chirurgico dedicato alle iniezioni intravitreali. Si tratta di una nuova procedura per effettuare il trattamento in quei pazienti che necessitano di iniezioni agli occhi per patologie infiammatorie e maculopatie senza dover più ricorrere alla sala operatoria. L’obiettivo di questo nuovo percorso di chirurgia ambulatoriale è di creare un ambiente idoneo ai trattamenti intravitreali al di fuori della sala operatoria.