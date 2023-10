Otto pedoni uccisi in Umbria nel 2022: le vittime della strada sono 49

Perugia, 11 ottobre 2023 – Sono otto i pedoni vittime delle strade in Umbria nel 2022. Aci e Istat ieri hanno reso noti nuovi dati riferiti agli incidenti stradali rispetto a quelli pubblicati alla fine di luglio. E uno dei nuovi capitoli è quello dedicato alla mobilità dolce. Bene, da quanto emerge, una persona su sei tra coloro che perdono la vita lungo le strade della nostra regione, è un pedone. Otto su 49 morti totali sono stati investiti e non ce l’hanno fatta. Ma sono stati moltissimi anche i feriti: ben 237 quelli investiti da un autoveicolo mentre andavano a piedi, su un totale di 3.076 (7,7 per cento). E purtroppo le statistiche rivelano che la gran parte delle vittime è anziana: 5 i pedoni over 65 deceduti, 2 avevano tra 55 e 59 anni e uno tra 45 e 54. Addirittura un terzo di coloro che erano a piedi e sono rimasti feriti avevano più di 65 anni (86 su 237), mentre 44 avevano meno di 20 anni. Più in generale dai dati Istat-Aci emerge il numero di vittime di incidenti stradali in Umbria è costante da 5 anni, non ci sono grandi variazioni: nel 2018 i morti furono 48, l’anno scorso 49, nel 2021 sono stati 53. Purtroppo l’atteso drastico calo non si sta verificando. Anzi, nel 2022 il numero di incidenti è addirittura cresciuto: da 2.001 si è passati a 2.252, oltre il 12 per cento in più, con un numero di feriti che ha sforato quota tremila (3.076), rispetto ai 2.679 del 2021 e i 2.268 del 2020, l’anno del prolungato lockdown. Questa è dunque la fotografia di una regione che ha un tasso di mortalità leggermente superiore alla media (5,7 ogni centomila abitanti, contro 5,4 dell’Italia), ma che si trova in 12esima posizione su venti nella graduatoria delle regioni. E considerato il tasso di motorizzazione elevato, almeno per la gravità degli incidenti si può tirare un sospiro di sollievo.

Ancora una volta nella nostra regione, il numero più alto di incidenti avviene lungo le strade urbane: quasi la metà di essi sono stati rilevati nelle città (1.443), contro i 703 della Statali-Provinciali e i 106 avvenuti su una delle strade umbre a grande scorrimento (E45, Perugia-Bettolle, Flaminia, Statale 77 ad esempio). Gli scontri in 286 casi si sono avuti ad un incrocio, 72 in rotatorie, 169 in prossimità di intersezioni segnalate, 37 ai semafori.