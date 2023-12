Incidente con l’auto, muore dopo otto mesi

Gubbio, 6 dicembre 2023 – È deceduto ieri J.F., il 72enne che lo scorso 13 aprile, in seguito a un incidente stradale, era stato trasportato in codice rosso e in stato di incoscienza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era stato ricoverato per politrauma.

L’uomo non si è mai ripreso del tutto, rimbalzando tra i vari ospedali che purtroppo, a causa delle ferite e delle complicazioni riportate nel sinistro, non sono riusciti a guarirlo. Nell’incidente non erano state coinvolte altre auto: la Renault Traffic che l’uomo guidava era sbandata, finendo contro le barriere laterali di sicurezza, penetrate in maniera profonda all’interno dell’abitacolo.

Scattati i soccorsi, sul posto erano arrivati con la consueta celerità i vigili del fuoco, il 118, pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. Particolarmente complesso il recupero del ferito; i pompieri infatti avevano dovuto farsi largo dal tettino del monovolume. Viste le condizioni dell’uomo, apparse gravi sin da subito, il personale del 118 aveva deciso per il trasferimento diretto all’ospedale regionale.