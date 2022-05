Incidente: centauro perde la vita nello schianto tra moto e auto

Terni, 7 maggio 2022 - Tragedia della strada sulla statale 79, che da Terni conduce a Piediluco. Il conducente di una moto ha perso la vita nello schianto con una vettura che procedeva nell'opposto senso di marcia. Il terribile incidente si è verificato intorno alle 13 lungo il tratto della statale 79 tra le svolte per Papigno e Miranda.

La vittima è un ternano cinquantenne. Il centauro, secondo le prime ricostruzioni, procedeva in direzione Terni quando si è scontrato con l'auto condotta da una donna, anche lei ternana, che precorreva appunto la carreggiata opposta. Purtroppo inutili i soccorsi. L'impatto si è rivelato violento e per il centauro non c'è stato niente da fare. Il decesso è sopraggiunto sul colpo o negli attimi immediatamente successivi.

L'esatta dinamica dell'incidente resta al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme agli agenti della polizia locale e al personale del soccorso medico. La circolazione è stata inevitabilmente bloccata per consentire i rilievi della polizia.