Grosso camion si ribalta, paura in strada: intervento dei vigili del fuoco

Orvieto, 29 ottobre 2024 – Paura a Orvieto: un camion, un grosso Tir, è finito fuori strada dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo. Accade sulla strada umbro casentinese. Ad intervenire, i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, che sono stati chiamati dalla gente della zona. Il camionista è rimasto illeso: è stato aiutato a uscire dal mezzo ma le sue condizioni sono buone. Il camion si è adagiato su un lato a bordo strada.

Ed è stato messo in sicurezza dagli stessi vigili del fuoco. Da capire cosa abbia provocato lo sbandamento e il rovesciamento su un lato, se una distrazione o un altro veicolo. E’ accaduto intorno alle 14 di martedì 29 ottobre. La strada è rimasta bloccata per permettere i soccorsi. Per la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. Inevitabili le ripercussioni al traffico, che ha subito una serie di rallentamenti.