Terribile schianto in auto. Estratto dalle lamiere, muore a 54 anni

Terni, 11 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta l’uomo di 54 anni che questa mattina si è schiantato con la propria auto contro un casaletto nei pressi di Parrano, in provincia di Terni. L’uomo ha perso il controllo della propria vettura lungo la statale 104, ma ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Orvieto. L’uomo è stato estratto dalle lamiere del veicolo distrutto dopo l’incidente, ma per lui non c’è stato niente da fare. Il 54enne, che in base a quanto appreso è originario della provincia di Firenze, è stato immediatamente trasportato in ospedale con l’elisoccorso, ma è morto poco dopo.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i carabinieri di Orvieto.