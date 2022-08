Terribile incidente sulla A1, tre morti

Perugia, 2 agosto 2022 - Erano residenti a Perugia due delle tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto la scorsa lungo la corsia sud dell'A1 nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore, nel Frusinate.

A perdere la vita nello scontro fra due tir sono stati i conducenti dei mezzi e una terza persona. Il dramma a notte fonda quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, è avvenuto lo scontro tra i mezzi e una vettura. Le vittime sono state trasferite all'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino a disposizione del magistrato.

Come detto, due delle vittime erano residenti in provincia di Perugia, si tratta di due uomini. La terza vittima è un autotrasportatore di Caserta di 51 anni.

on è ancora chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ma secondo una prima ricostruzione il camionista campano si era fermato per dare soccorso a un'auto in panne. L'uomo, appena sceso dal mezzo pesante, sarebbe stato investito da un altro tir.

Il tratto di autostrada coinvolto è rimasto chiuso fino alle prime luci dell'alba. Per consentire il deflusso delle auto bloccate vicino alla zona dell'incidente è stata chiusa la corsia nord e fatto defluire il traffico in senso contrario fino al casello di Cassino.