Supermercato distrutto dalle fiamme, il sindaco: “Incendio devastante”

Bastia Umbra (Perugia), 13 aprile 2023 – Un vasto incendio ha interessato nella notte il capannone di un negozio di articoli per la casa nella frazione di Bastiola, a

Bastia Umbra. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco le fiamme si sono estese all'intera struttura. I vigili sono intervenuti con cinque mezzi dalla sede centrale di Perugia e dai distaccamenti di Assisi e Foligno. In supporto sono stati inviati anche mezzi Nbcr e altri tre provenienti dal vicino aeroporto. Sul posto anche tecnici dell'Arpa e personale della polizia.

I primi accertamenti non evidenzierebbero un’origine dolosa. Proseguono intanto le indagini del personale specializzato dei vigili del fuoco e della polizia per risalire alle cause di quanto accaduto.

"Quello che è avvenuto questa notte è stato un incendio devastante che ha distrutto il Maury's di Bastiola. Sono vicina ai residenti e ai titolari delle attività commerciali, ai dipendenti dell'azienda colpiti in prima persona, come sindaco e concittadina vi ho nel cuore perché oltre al danno strutturale e ambientale c'è per alcuni di voi il problema personale, un serio disagio per molti lavoratori”: lo scrive in una nota la sindaca della città, Paola Lungarotti.

"L'incendio - spiega Lungarotti - è divampato verso mezzanotte e mezza. Subito sono intervenuti ingenti mezzi dei vigili del fuoco provenienti anche dal vicino aeroporto San Francesco. Le forze dell'ordine subito presenti. A tale proposito ringrazio la polizia di Stato, in particolare il commissario Roberto Roscioli che mi ha subito informata e aggiornata costantemente, l'Arpa, la polizia locale, i carabinieri”.

"Sono in attesa delle prescrizioni che fornirà l'Arpa per l'emanazione dell'ordinanza conseguente”, spiega. “Le forze dell'ordine - prosegue Lungarotti - sono state vicine ai confinanti dell'immobile evacuati durante l'asse di tempo necessario a valutare la pericolosità della situazione. Sono in corso valutazioni tecniche anche sul supermercato accanto al Maury's”.