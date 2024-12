Incendio a Ripole. Ridotta l’ordinanza

Revocata, in parte, l’ordinanza che era stata emessa dal sindaco Luca Secondi a seguito dell’incendio scoppiato in un capannone dell’azienda agricola di Ripole a tutela della salute pubblica. A due settimane dal fatto è stato rimosso il blocco della vendita per il libero consumo delle uova prodotte dall’azienda interessata dall’episodio. Resta però attiva la parte di ordinanza che limita alla popolazione residente nel raggio di un chilometro attività all’aperto e il consumo di verdure e ortaggi.