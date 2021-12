Perugia, 26 dicembre 2021 - E' rimasto incastrato per almeno due ore nel pozzo in cui aveva cercato di calarsi per salvare il suo cane. L'animale era caduto nel pozzo e il suo padrone, un uomo di 74 anni, ha provato a calarsi per raggiungerlo ma è rimasto incastrato all'altezza della cinta. Il fatto è successo a Ponte Felcino.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di corso Cavour e una della sede centrale. L'uomo è stato liberato: non era ferito, solo stremato. Poi è stato recuperato anche il cane, come si vede nel filmato.