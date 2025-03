Incastrati due furbetti dei rifiuti “Pizzicati“ dalle fototrappole

Lotta all’abbandono di rifiuti anche con l’aiuto delle fototrappole piazzate nei pressi dei cassonetti urbani. Proprio nell’ambito di queste iniziative di controllo, nei giorni scorsi due persone sono state denunciate per avevano scaricato arredi e divani nell’area adibita a cassonetti stradali per carta e plastica, nel territorio del comune di Città di Castello. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando alcuni cittadini di un quartiere residenziale tifernate avevano segnalato continui abbandoni nella zona dove venivano lasciati non solo carta e plastica (come da contenitori apposti), ma anche altri rifiuti da conferire nei centri di raccolta e non lungo le strade. Gli agenti della polizia locale, ricevute le indicazioni, hanno dunque installato alcune foto-trappole con le quali sono state riprese le due persone proprio mentre stavano scaricando divani da un camioncino.

Attraverso ricerche della targa e dalla successiva analisi delle immagini il personale della polizia locale (coordinato dal comandante, Emanuele Mattei) ha dunque identificato gli autori dell’illecito che sono stati denunciati per il reato di "abbandono di rifiuti speciali non pericolosi" (che prevede nei casi gravi anche l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2 mila 600 a 26 mila euro). "Le attività della polizia locale – dice l’assessore Rodolfo Braccalenti – sono sempre più rivolte a dare seguito alle esigenze di sicurezza dei cittadini, intesa come urbana cioè comprensiva di contrasto ai fenomeni di inciviltà, degrado, riqualificazione delle aree abbandonate". Lo stesso amministratore è poi tornato a spiegare l’utilizzo delle foto trappole per reati di natura ambientale: "Rappresentano un valido strumento sul fronte della prevenzione e del contrasto all’abbandono di rifiuti e, pertanto, il Comando proseguirà nel loro utilizzo con l’impegno di renderlo più esteso e stabile nel tempo, nel rispetto della normativa vigente", aggiunge ancora Braccalenti che annuncia la volontà di andare a intensificare questo genere di controlli proprio nel rispetto del decoro e della sicurezza urbani. Tra l’altro, a proposito di “fenomeni“ di decoro, nei giorni scorsi dalla zona di San Giustino, erano state segnalate decine di calchi per dentiere in gesso lasciate all’interno di una pozzanghera nei campi dietro alla zona del supermercato Coop della frazione di Lama.