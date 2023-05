Inaugurato il monumento per la Castellana

Oltre cento i presenti all’appuntamento con la Castellana per l’inaugurazione del monumento a ricordo dei cinquanta anni di storia della Cronoscalata orvietana. C’erano tutti, vecchi e nuovi dirigenti, amici di ieri e di oggi, i ragazzi di Andromeda divenuti partner stabili dell’organizzazione, le autorità militari, associazioni legate allo sport quali il Panathlon cittadino e regionale, la protezione civile. Tutti legati, in una qualche maniera all’associazione della Castellana, sempre propositiva laddove c’è da promuovere e consolidare amicizie. Che sono importanti, vanno oltre il fatto meramente sportivo, rafforzano l’orvietanità. Come sottolineato dal sindaco, Roberta Tardani, nell’elogiare le buone maniere cui si affida la Castellana che sono simboli del “cuore“ di Orvieto e vanno presi quale esempio. L’assessore allo sport, Carlo Moscatelli, ha messo in evidenza la risonanza della manifestazione anche in campo nazionale: "I miei incarichi mi portano in giro per l’Italia. Dovunque, la corsa è tenuta in grande considerazione". Il presidente dell’associazione, Luciano Carboni, nel ringraziare tutti i presenti, ha rimarcato il forte spirito di collaborazione che unisce il Comune agli organizzatori: "Anche grazie al vostro contributo siamo riusciti a creare un’attenzione nazionale verso l’evento. Conseguentemente è cresciuto l’interesse verso la nostra città. Siamo orvietani, amiamo lo sport delle quattro ruote, ci rende orgogliosi l’essere considerati a supporto del bene comune". A fianco del monumento, nel quale è riprodotto il tracciato di gara, da qualche giorno è piantumata una giovane pianta: "È un modo per ricordare qualcuno dei nostri che c’ha lasciati – ha detto Carboni –. Sauro Bellezza, Andrea Tei, Bruno Crosta devono rimanere con noi, come sempre fatto quando erano in vita".