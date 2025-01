Inaugurata la sede di via Fazi: "Tecnologia e accoglienza"

FOLIGNO Un’inaugurazione che è stata anche un percorso conclusivo e l’avvio di una svolta tecnologica per la Fnp Cisl di Foligno. Quello di ieri mattina, in via Francesco Fazi, è stato un taglio del nastro al percorso tecnologico della categoria dei pensionati che in questi tre anni e mezzo ha visto in prima linea il segretario Fnp Cisl di Foligno Sante Fraccalvieri e la sua squadra per rinnovare i locali, adibiti all’ascolto e all’accoglienza degli iscritti.

"I corsi di formazione - sottolinea Fraccalvieri - hanno permesso passi in avanti in termini informatici e di approccio alle tecnologie di chi nelle nostre sedi sta in prima linea. E così è nata l’idea di una sede, quella a ridosso del centro storico di via Fazi, da rendere bella. Un fiore all’occhiello per l’accoglienza ma soprattutto per palesare come la tecnologia possa essere di aiuto sia per supportare i pensionati nei propri bisogni ma anche nel momento della socialità. Ecco quindi un impianto audio e uno schermo per il coro e per l’Anteas, per il coordinamento di genere e per le riunioni che la categoria dovrà fare a distanza. Per esserci ed esserci nel migliore dei modi".

Computer, linee veloci e anche spazi dedicati a chi si occupa delle varie sezioni, come quelle del turismo sociale, che "data la proposta anche per questo 2025 si sta attestando come un’altra eccellenza per il territorio". "E’ bene continuare a lavorare in sinergia, attraverso reti interne, in un connubio di intenti" aggiunge il segretario.