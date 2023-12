In un giorno il recapito a casa Gli ingegneri della logistica organizzano scientificamente il viaggio dei prodotti postali dall'area di stoccaggio al Centro di Recapito di Perugia Città, servendo 50.000 abitazioni, 27.000 negozi e 2.500 uffici. Consegna veloce in un giorno, altrimenti da tre a quattro giorni. Etichette con immagini di cani per mettere in guardia i portalettere dai morsi.