In scena “Il cielo è muto“. Il nuovo spettacolo di Human Beings

Da sabato a martedì 2 luglio alle 21.30 va in scena “Il Cielo è muto – gioco scenico di varia umanità” diretto da Danilo Cremonte, il nuovo spettacolo del laboratorio teatrale interculturale “Human Beings”. Come sempre lo spettacolo si svolgerà nello spazio in cui è stato creato, il chiostro di Sant’Anna, in viale Roma 15, trasformato in un piccolo teatro all’aperto. "Nella nostra piccola comunità interculturale di ‘Human Beings’ - spiega Cremonte - continuiamo a interrogarci su ciò che ci fa dire di noi: essere umani".