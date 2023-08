In Piazza Martiri a Gualdo Tadino arriva la Stand-up Comedy

Arriva a Gualdo Tadino la stand up comedy con ’’Standuppennino’’. E’ stato annunciato ieri in una conferenza stampa (foto) nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, degli assessori Marco Parlanti e Stefano Franceschini e di Matteo Svolacchia di Comic Umbria e Gianluca Liberali di Mea Concerti. Sono previsti due appuntamenti speciali in piazza Martiri con artisti molto affermati nel settore, molto popolari tra i giovani e molto conosciuti sul web, come Natha Kiboba e Andrea Paone. Il progetto, patrocinato dal Comune, porta in questa zona il genere stand up; e la stand-up comedy è uno spettacolo in cui un comico si esibisce ’in piedi’ davanti al pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente ad esso, "senza la quarta parete". I temi affrontati dal comico stand-up vanno dal politico al sociale. Il sindaco ha detto: "Si tratta di una data zero, perché è la prima volta che questo genere di eventi arriva a Gualdo Tadino: spero che da qui si parta per avviare un percorso con Comic Umbria, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo". Matteo Svolacchia di Comic Umbria ha aggiunto: "Quello che andrà in scena avverrà per la prima volta in una piazza e non in un luogo chiuso, pertanto si tratta di una sfida particolare; l’idea è quella di creare una saletta nella piazza, per rafforzare l’interazione tra artista e pubblico. Questo genere di eventi in questo momento sta spaccando".