In ospedale crescono servizi e presenze

TODI – Servizi e presenze nell’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla sono in crescita per la direzione medica del presidio ospedaliero. "Le stime annuali basate sui dati aggiornati al primo trimestre 2024 – spiega Giuseppe Vallesi – prevedono un incremento di circa il 9% dei ricoveri ‘di carattere medico’ (provenienti sia da reparti medici che chirurgici) e di circa il 20% dei ricoveri ‘con intervento chirurgico’. Prevediamo anche un aumento consistente dell’attività di riabilitazione intensiva, vista la riapertura dei 12 posti letto, che già ci ha consentito di avere un aumento dei ricoveri rispetto ai precedenti 6 posti letto". Per quanto concerne i ricoveri "con intervento chirurgico" (sia in regime ordinario che in Day Surgery) quest’anno si prevedono 1.868 presenze contro le 1.551 del 2023 e 1.337 del 2022. Numeri che potrebbero avere anche un’ulteriore spinta vista la recente delibera firmata dal direttore generale Nicola Nardella, che intensifica e definisce le modalità operative tra l’azienda ospedaliera di Perugia e l’azienda sanitaria in merito all’esecuzione degli interventi chirurgici, con l’utilizzo integrato delle rispettive risorse, presso gli ospedali del Presidio Ospedaliero Unificato (di cui fanno parte gli ospedali di Assisi, Castiglione del Lago e Media Valle del Tevere) nelle discipline di Ortopedia/Traumatologia, Otorinolaringoiatra, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Generale, Chirurgia Oncologica di in regime di Day/Week Surgery. L’obiettivo del documento è quello di ridurre le liste d’attesa per la piccola e media chirurgia, avere una maggiore disponibilità di posti letto per alta specialità e aumentare la produttività complessiva.

S.F.