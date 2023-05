In hotel con una donna Ma finisce in manette

MAGIONE – In hotel con una donna: la fuga d’amore finisce in manette. I carabinieri di Magione hanno arrestato un cinquantenne di origini laziali ospite in una comunità terapeutica della zona. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari nella struttura per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza ad un pubblico ufficiale, e nel mese di aprile si era recato – in permesso – nella città di Roma da alcuni parenti. Secondo quanto previsto dalle rigide regole del permesso l’uomo avrebbe dovuto seguire un percorso preciso per raggiungere il luogo autorizzato ma invece, si sarebbe intrattenuto in un albergo della capitale in compagnia di una donna, contravvenendo alle disposizioni tassative imposte dal giudice. Per questo motivo è stata informata la Corte di Appello di Napoli, che aveva emesso il precedente provvedimento, la quale ha reputato la violazione come un fatto di non lieve entità e l’uomo una volta rientrato a Magione è stato tratto in arresto e condotto al carcere di Capanne. La breve pausa romantica è dunque costata cara al pregiudicato che si è visto revocare il privilegio dei domiciliari come misura alternativa al carcere.