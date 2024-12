FOLIGNO In Consiglio comunale si torna a parlare di eolico. La massima assise cittadina si riunirà il 3 dicembre e in quella sede quattro sono i punti all’ordine del giorno. Ad aprire il tutto saranno le comunicazioni del sindaco. Quindi una interrogazione della consigliera comunale Maria Frigeri (Patto x Foligno) in relazione alle barriere architettoniche presenti alla Biblioteca dei ragazzi. Il secondo punto è la mozione presentata dai consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d’Italia per chiedere il potenziamento e la valorizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco di Foligno. Ultimo punto la mozione del Pd su ‘impianti eolici industriali e tutela del paesaggio, patrimonio culturale e naturale del nostro territorio’. Il Pd chiedeva di promuovere una moratoria temporanea sui nuovi progetti eolici industriali nelle aree di alto valore paesaggistico, naturalistico e culturale, in attesa di una revisione dettagliata e partecipata della pianificazione energetica regionale e nazionale. L’altro punto era quello di "garantire la partecipazione attiva delle comunità locali, comitati e associazioni nei processi decisionali riguardanti l’installazione di impianti eolici". E poi di richiedere al Mase di adottare "linee guida ministeriali che garantiscano una distribuzione equa del fabbisogno energetico regionale, evitando concentrazioni eccessive di impianti in aree particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale".