In centro la sfida dei parcheggi: "Ztl, più posti auto per i residenti"

In Consiglio comunale è finita la questione legata ai parcheggi in centro storico che a Città di Castello è sempre molto sentita, vista la carenza di posti auto e la concomitanza di vari cantieri nelle zone principali della città. Nel caso specifico, nella massima assise cittadina, sono stati chiariti i contorni dell’ordinanza numero 30 del 2024 che ha riguardato la zona tra il Prato e la Mattonata: via Pomerio San Florido, via Borgo Farinario, largo Monsignor Muzi e via Oberdan con una nuova disciplina delle aree di sosta che, secondo alcuni, rimescolando gli stalli, ha di fatto ridotto gli spazi per i residenti.

Il caso è finito così al vaglio del Consiglio, con l’assessore Rodolfo Braccalenti che ha chiarito i dettagli: "Abbiamo messo ordine nell’area, disciplinando la sosta con l’idea di bilanciare le necessità dei residenti e le esigenze delle attività presenti nel centro storico".

Il provvedimento, ha spiegato l’assessore, ha previsto un totale di 50 stalli di sosta riservati ai residenti autorizzati, "con un incremento totale di 20 posti pari al 70 per cento in più, ma ha anche aumentato (di 2) gli stalli riservati alle persone con disabilità, altri tre per il carico-scarico delle merci. Sono invece 12 gli spazi disciplinati con disco orario, che possono permettere ai clienti di arrivare in prossimità degli esercizi commerciali usufruendo della sosta oraria di un’ora, funzionale alla rotazione dell’occupazione dei posti". L’assessore alla viabilità e alla Polizia Locale Braccalenti ha risposto all’interpellanza presentata in precedenza dai consiglieri Riccardo Leveque, Elda Rossi (FDI) e Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica).

Nell’illustrare l’atto, il consigliere Lignani Marchesani aveva parlato del fatto che l’ordinanza doveva essere trattata nella commissione consiliare già convocata, prima di essere resa pubblica. Era giusto coinvolgere il consiglio comunale – aveva puntualizzato il rappresentante della minoranza – perché con quest’ultima ordinanza si fa la scelta politica di trasformare alcuni parcheggi per i residenti in parcheggi a disco orario, mentre altri stalli vengono riservati ai residenti, ma verosimilmente saranno di fatto inutilizzabili per lungo tempo, perché avremo lavori importanti che interesseranno il vecchio ospedale e il chiostro di San Domenico".