In centro arriva la Notte Bianca della famiglia

TODI – Una festa insieme, genitori e figli, nel cuore del centro storico di Todi. È quella di domenica 28 luglio, a partire dalle ore 18 con la "Notte Bianca della famiglia e dei bambini". In Piazza del Popolo ci saranno giochi e musica, grazie alla Ciurma Cartoon Band, che si esibirà dalle 19.30 alle 21.00 portando in scena le migliori cover dei cartoni animati dagli anni Ottanta in avanti. Confermata in piazza Garibaldi la stazione del Ludobus. A partire dalle ore 21:15 è poi in programma la performance di ballo di gruppo che segnerà il culmine della serata. Intorno alla piazza si potranno trovare zucchero a velo, palloncini, gadget, tatuaggi finti, due punti nei quali sarà possibile farsi scattare delle foto ricordo professionali, uno ai giardini pubblici e l’altro sotto i Portici comunali, oltre ad una macchina per le bolle in funzione per tutta la durata dell’evento. Nel frattempo si va arricchendo sempre di più il carnet della Notte Bianca di sabato 27, con l’aggiunta ai sei palchi musicali già previsti di una decina di postazioni con protagonisti i gruppi che hanno risposto alla call del “borgo degli artisti”, con la creazione di un vero e proprio itinerario che interesserà gran parte del centro storico.

Venerdì, a partire dalle 17:30, ci sarà anche l’inaugurazione della Torre del Palazzo dei Priori. In occasione di questi eventi, il Comune ha previsto l’estensione del servizio di trasporto pubblico gratuito.