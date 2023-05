In cammino per la pace La missione dei giovani “Trasformare il futuro“ Basta con le guerre

In diecimila alla Marcia della Pace PerugiaAssisi nel segno dei giovani. Giovani cui viene consegnata (con un apposito “Patto“ sottoscritto all’arrivo del serpentone nella piazza inferiore della Basilica di S.Francesco) la missione di costruttori di pace. "Non è il sogno, la pace è l’urgenza dell’impegno che ci deve vedere tutti i protagonisti e responsabili" dice Flavio Lotti, alla partenza da Perugia. "Siamo qui per risvegliarci, vincere questo senso di rassegnazione, di sopraffazione. Per ogni problema ci sono tante soluzioni che devono però essere ricercate, costruite insieme investendo sulle giovani generazioni". "È l’espressione di una società che non si arrende alla logica della guerra" commenta l’arcivescovo di Perugia, Ivan Maffeis. "È una giornata dal valore altissimo soprattutto in un momento come questo" per l’imprenditore Brunello Cucinelli che ricorda come "I saggi dell’umanità, sono convinto, troveranno la soluzione per far finire la guerra". Con lui il rettore dell’Unipg, Maurizio Oliviero: "L’università il luogo in cui la pace si costruisce. E in questa giornata il primo messaggio di solidarietà è per gli abitanti dell’Emilia Romagna. Pace significa anche prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo, delle nostre città. Nel 2023 è impossibile immaginare che i problemi si risolvano con le armi, i giovani hanno tanto da insegnare a saperli ascoltare". Di "una giornata in cui in Umbria e dall’Umbria parte ancora un messaggio forte" parla il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni. "Come leggiamo nel Laudato sii, tutto è connesso, perché la guerra che non dà tregua e il cambiamento climatico che ha colpito così drammaticamente la nostra terra, sono connessi" sottolinea Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia. Alla Marcia anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore Giottoli. "Trasformiamo il futuro", lo slogan di tutti.