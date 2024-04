1L’Università degli studi ieri ha inaugurato l’Open Day al Barton Park: un evento dedicato alla presentazione dell’offerta formativa, in programma fino a oggi. L’evento, fin dalle prime ore, ha visto un’ampia partecipazione di studentesse e studenti delle quinte classi delle scuole superiori non solo umbre, ma anche di altre regioni di Italia. "È la comunità che esce fuori dagli edifici storici e lo fa in maniera compatta, in una giornata che credo sia non solo di festa, ma anche di prospettiva per il futuro delle nostre giovani e dei nostri giovani e della nostra università", evidenzia il rettore Maurizio Oliviero, che ha visitato nella mattinata i punti informativi dei quattordici Dipartimenti di Ateneo, oltre a quelli allestiti per far conoscere i numerosi servizi che UniPg offre al fine di garantire il benessere della comunità studentesca. L’open day prosegue anche oggi fino alle 18.