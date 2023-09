1 E’ partito il progetto attivato da Inail Umbria, Cesf e Tesef (i due enti bilaterali dell’edilizia di Perugia e di Terni) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale per sensibilizzare, informare e formare gli studenti delle medie in materia di prevenzione della salute e diffusione della cultura del rischio e della sicurezza. Il progetto denominato “Build your safety” coinvolge circa 2.000 studenti. È prevista la realizzazione di 30 percorsi formativi per offrire agli studenti alcune attività extracurriculari (attività culturali, laboratoriali, creative e ricreative) incentrate sul tema della salute, sicurezza e prevenzione nel lavoro occasioni anche per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudin e per arricchire gli strumenti utilizzati nei processi formativi scolastici con prodotti innovativi (serious game, tik-tok, video-socia e concorsi).