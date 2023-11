1"Quest’anno l’associazone Borgobello ha pensato di festeggiare il Natale in modo in parte diverso a causa della situazione drammatica che stanno vivendo vari popoli in guerra". Lo annuncia la presidente Maria Antonietta Alonge, che aggiunge: "Il tema delle nostre iniziative, perciò, sarà soprattutto il desiderio di pace. Vorremmo, con le nostre iniziative, lanciare un messaggio di fraternità e dialogo. Per questo, i nostri alberi quest’anno saranno degli ulivi, e chiameremo tutti, grandi e piccini, a dedicare momenti diversi a pensieri di pace e fratellanza". Tra le iniziative del Borgo Bello, da venerdì, sarà possibile lasciare la “spesa sospesa” presso gli alimentari del quartiere (Pam Local e Bottega Sapori e Valori) e da venerdì 8 si possono portare sotto agli alberi dei doni per i bambini meno fortunati. E poi visite guidate, laboratori e soprese (info sul sito dedicato).