In 300 al motoraduno per aiutare la ricerca

CITTÀ DI CASTELLO – Moto, stile, eleganza e tanta solidarietà. "The Distinguished Gentleman’s Ride" a Città di Castello ha fatto centro con quasi 300 equipaggi al via domenica scorsa nel centro storico invaso dalle due ruote in stile vintage. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ferro e Motus che riunisce motociclisti in stile classico per raccogliere fondi e consapevolezza per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini, si è svolta in piazza Garibaldi e nel parco di Palazzo Vitelli. Al via 285 equipaggi di moto iscritti alla manifestazione che hanno permesso di raccogliere una somma di 3mila euro devoluta alla Fondazione Movember (partner ufficiale) che gestisce i fondi di tutte le città dei paesi partecipanti all’evento investendo il ricavato in salute.

"L’edizione 2024 è stata un vero successo – dice Matteo Barbagli, presidente dell’associazione Ferro e Motus – Città di Castello ha conseguito, come numero di iscritti alla manifestazione, il 9° posto tra le 51 città d’Italia partecipanti superando, per presenze, città capoluoghi di Regione e di Provincia". Dopo il tour in moto si è svolto l’intrattenimento dei partecipanti al raduno, organizzato all’interno del Parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, è stato molto apprezzato anche per la presenza di particolari merchandiser di brand attinenti allo stile delle due ruote che hanno fatto da cornice alla manifestazione insieme a folcloristici "Food Truck" che hanno somministrato alimenti tipici del territorio umbro. Il gruppo dei "Principi di Galles" ha inoltre allietato con musica folk il pomeriggio durante il quale anche la cittadinanza, stimolata dalla pubblicità che nelle settimane scorse è stata fatta attraverso stampa, cartellonistica e social network ha partecipato curiosa.