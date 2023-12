Imprese che guardano all’estero. Fondi agevolati dal Ministero

Un piano per sostenere le aziende che puntano ai mercati esteri. La Cassa di Risparmio di Orvieto, società del gruppo Mediocredito Centrale, ha siglato un accordo di collaborazione con Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, erogati tramite il Fondo 394 gestito da Simest per conto del ministero degli Esteri. La misura consente alle imprese con vocazione internazionale di ottenere prestiti a tassi agevolati, cui può affiancarsi una quota a fondo perduto fino al 10%, destinati, tra l’altro, al finanziamento di nuovi investimenti in transizione ecologica, digitalizzazione e rafforzamento patrimoniale, all’apertura di sedi all’estero, allo sviluppo dell’e-commerce, alla partecipazione a fiere internazionali e all’inserimento di un temporary manager. Le aziende potranno richiedere gli strumenti finanziari agevolati di Simest attraverso Cassa di Risparmio di Orvieto che, in aggiunta alla presentazione della domanda e alla gestione delle fasi successive all’ammissione per conto del beneficiario, potrà supportare le imprese con un finanziamento ordinario complementare a quello erogato direttamente da Simest, rafforzando il suo impegno per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale."Questa importante collaborazione con Simest conferma il nostro impegno per promuovere lo sviluppo e la crescita delle realtà produttive del centro Italia – dice Emanuele Stefano Carbonelli, direttore generale di Cro – ; la partnership, infatti, ha l’obiettivo di favorire e facilitare il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio, supportandole nell’accesso a finanziamenti agevolati. Ma non solo. Possiamo proporre ad alcune di esse un finanziamento comoplementare".

Cla.Lat.