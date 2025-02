Impianto fotovoltaico contestato: "Manca mappa delle aree idonee"

La probabile realizzazione dell’impianto fotovoltaico dell’Alfina? La responsabilità è della precedente Giunta regionale guidata da Donatella Tesei. E’ questo il senso della risposte che l’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca ha fornito alla consigliera di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace, la quale aveva chiesto chiarimenti sul contestato progetto. "Abbiamo trovato la Regione senza una mappa delle aree idonee e di quelle protette. Cosa che le Regioni avrebbero dovuto fare entro 180 giorni dal decreto del 21 giugno 2024. Alcune Regioni si sono assunte la responsabilità di legiferare, altre Regioni, come la nostra, no. Al nostro insediamento pensavamo di trovare una proposta di legge pronta. Invece il cassetto era vuoto. Abbiamo dovuto analizzare il quadro che ci trovavamo di fronte. Un quadro che ci vede senza aree idonee e senza alcun tipo di strumento di pianificazione territoriale-spiega l’assessore-, la bozza del piano strategico non è mai stata approvata. Daremo un’accelerazione al piano strategico. Anche il piano paesaggistico regionale ha visto il riavvio dell’iter solo nell’agosto 2024, una data decisamente troppo in ritardo". "Le commissioni regionali che avevano il compito di formulare le proposte non sono mai state convocate – continua – . Noi oggi ci troviamo ad affrontare questo foglio bianco. Lo stiamo facendo con l’obiettivo di conciliare la transizione energetica con il rispetto della nostra identità umbra" .L’impianto sarà ubicato nei comuni di Castel Giorgio e Orvieto , al confine con i Comuni laziali di Acquapendente, Bolsena e Lubriano. Il progetto denominato ‘Phobos’ prevede la realizzazione di un impianto eolico finalizzato alla produzione di energia elettrica composto da 7 aerogeneratori e relative opere civili ed elettriche connesse oltre ad una nuova stazione elettrica in località Torraccia.