Impianti eolici, ’muro’ del sindaco: "Scempio sulla nostra montagna"

"Ferma contrarietà di fronte a uno scempio che si verrebbe a creare sulla nostra montagna". All’indomani della riunione della Seconda commissione della Regione, convocata per intavolare il discorso relativo alla petizione contro gli impianti eolici dell’Appennino, il sindaco Stefano Zuccarini torna a ribadire la propria posizione di netta contrarietà e di estrema preoccupazione. "La Regione Umbria deve capire che noi non siamo pregiudizialmente contro l’eolico - ha spiegato - ma faremo di tutto per impedire che siano realizzati questi tipi di impianti eolici, perché non hanno nulla di ecologico ma anzi finirebbero per snaturare e deturpare irrimediabilmente il nostro territorio, con colate di cemento, dissesti della rete stradale, risagomatura della montagna e scempi paesaggistici. Ho chiesto alla Regione quindi di trovare soluzioni che sappiano garantire i bisogni energetici delle nostre comunità e al tempo stesso tutelare l’ambiente e il tessuto sociale, patrimoni imprescindibili, che abbiamo ereditato dalle generazioni passate e dobbiamo garantire a quelle future". "La Regione, come hanno chiesto migliaia di cittadini nella petizione, e come auspichiamo anche noi come Comune di Foligno - continua il primo cittadino – , deve individuare chiaramente aree non idonee all’installazione di questo tipo di impianti, su questo la nostra posizione sarà irremovibile garantendo massima collaborazione nell’interesse superiore del territorio". A margine della Commissione, anche i consiglieri regionali Letizia Michelini, Cristian Betti e Stefano Lisci (Pd) hanno ribadito la volontà "di individuare aree idonee e non idonee per la realizzazione degli impianti di transizione energetica in Umbria: il percorso di ascolto dei sindaci, dei Comitati e delle comunità locali, avviato in Seconda commissione, è quello giusto". Intanto sale la mobilitazione anche delle Comunanze. La Comunanza agraria di Cancelli ha convocato un’assemblea per domani e ha scritto ai Comuni coinvolti nel Contratto di paesaggio. Invitati all’assemblea anche la presidente Stefania Proietti, gli assessori regionali Simona Meloni e Thomas De Luca e la presidente della Seconda commissione Letizia Michelini.