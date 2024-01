Imbrattato il muretto del parcheggio di Foro Boario

ORVIETO Una svastica ha fatto la sua comparsa su un muretto in tufo del parcheggio di Foro Boario. Sugli autori della scritta, realizzata con vernice spray nera, si sta ora cercando di fare chiarezza nella speranza che possano essere d’aiuto le telecamere del parcheggio comunale. L’episodio è solo l’ultimo di una lunghissima serie di danneggiamenti ed imbrattamenti che hanno preso di mira i parcheggi del centro storico, tra cui quello di via Roma che è stato devastato da scritte, oltre ad altri luoghi come i servizi igienici dei giardini della Confalonera. Sullo sfondo rimangono sempre i gravi danneggiamenti alle auto i cui responsabili sono ancora a piede libero nonostante l’identificazione da parte degli agenti del commissariato.