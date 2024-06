Illuminazione pubblica ’Pulita’ e meno costosa

Una nuova, moderna e “risparmiosa“ illuminazione pubblica. Sono iniziati infati i lavori di sostituzione di tutti i punti luce del territorio umbertidese. L’operazione, partita da via Sandro Pertini, è continuata lungo la Tiberina 3 bis e proseguir a a tappeto fino all’integrale restyling di tutti i punti luce. Si tratta di numeri che il Comune definisce "straordinari": verranno sostituiti oltre 3.500 corpi illuminanti con un risparmio energetico del 58% (circa 1.094.547 Kwh all’anno) ed una diminuzione della CO2 di 441 tonnellate in meno, sempre in un anno. Inoltre, l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%. Ai lavori di sostituzione dei punti luce si assocerà la riqualificazione e sostituzione di 146 sostegni. I lavori, che dovrebbero terminare entro pochi mesi, porteranno as un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori e favorendo la sicurezza stradale.

"Un passaggio innovativo e proiettato al futuro – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini – che metterà Umbertide sotto una nuova luce, non solo in senso tecnico, ma intesa anche come luce di speranza e fiducia. Introduciamo un modello di illuminazione nuovo, efficiente e sostenibile a led che si tradurrà in un considerevole taglio dei consumi. Avremo un impianto pubblico che porterà più sicurezza, sia stradale che maggior luminosità, maggior decoro e minore inquinamento luminoso". Per segnalazioni di guasti della pubblica illuminazione chiamare il numero verde 800498616.

Pa.Ip.