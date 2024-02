Il turismo guarda avanti. In arrivo bando da 18 milioni

Sul tavolo, i temi più importanti per le strutture ricettive umbre che si apprestano ad affrontare la nuova stagione turistica: dalla nuova legge sul turismo che sta per approdare in Consiglio regionale al ruolo che questo comparto avrà nelle politiche per lo sviluppo economico dell’Umbria; dalle iniziative per il potenziamento del mercato turistico internazionale e il peso dell’aeroporto alla auspicata sempre maggiore integrazione strategica ed operativa tra le politiche del turismo, le sue imprese e il mondo agricolo, per la valorizzazione globale del territorio. “Up Hotel Training Day“, evento organizzato da Federalberghi Umbria Confcommercio alla Posta Donini per favorire l’incontro tra gli operatori umbri della ricettività e i fornitori di prodotti e servizi, è stato anche occasione per un ampio confronto tra i responsabili dell’organizzazione più rappresentativa per il settore, l’amministratore di Sviluppumbria Michela Sciurpa, il segretario generale della Camera di commercio dell’Umbria Federico Sisti, l’assessorato regionale rappresentato da Luigi Rossetti, che ha anticipato l’uscita di un bando importante per le imprese ricettive, con una dotazione di circa 18 milioni di euro.

"Dopo il successo dello scorso anno, quando il nostro evento ha debuttato - commenta il presidente di Federalberghi Umbria Confcommercio Simone Fittuccia - ci siamo convinti che

fosse opportuno e perfino necessario farne un appuntamento annuale, che aiuta gli imprenditori a orientarsi e stimola il confronto. Oggi possiamo dire che Up Hotel Training Day rappresenta la più importante occasione d’incontro e confronto tra i fornitori di beni e servizi e gli operatori umbri del settore, arricchita da consulenze mirate e una serie di incontri formativi su temi per noi sicuramente strategici. Stiamo già pensando all’edizione 2025". Il vicedirettore Federalberghi Nazionale Angelo Candido ha affrontato il tema del contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo, decreto flussi, occupazione e più in generale di come sta cambiando il lavoro nel turismo: un tema di grande attualità.

Nel corso della giornata, si sono succeduti una serie di seminari formativi su credito, incentivi, efficienza energetica e mobilità elettrica, brand reputation, cost, revenue e quality management.

