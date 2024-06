Il tris dei big azzurri Fognini, Darderi e Cinà. Spettacolo assicurato e torna anche Busta

Fabio Fognini, Luciano Darderi e Federico Cinà: sono i tre azzurri che si aggiungono alla parata di big del tabellone del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club Perugia da domani al 16 giugno. L’organizzazione ha assegnato una wild card al tennista taggiasco, attuale numero 93 ATP, mentre Darderi sarà la prima testa di serie a seguito di un invito da parte della Federtennis. In main draw grazie alla Fitp anche il giovane e promettente Cinà, reduce dal terzo turno disputato al Roland Garros Junior.

La truppa italiana a Perugia potrà contare anche sul perugino Francesco Passaro, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri. Nelle qualificazioni torna inoltre anche l’ex re della prima edizione del torneo Pablo Carreno Busta. Oltre a garantire spettacolo agonostico ed emozioni, la nona edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup è accompagnata dal charity partner Telethon. Il compito della Fondazione Telethon è quello di gestire e promuovere le iniziative di raccolta fondi e destinarli ad attività di ricerca di eccellenza sulle malattie genetiche e rare. "La collaborazione con il mondo dello sport – dice il patron di Mef Tennis, Marcello Marchesini – è importante e significativa. Il torneo sarà un’occasione per la sensibilizzazione, grazie alla cena di inaugurazione, dedicata a Telethon, e alla promozione di una raccolta fondi per gli appassionati e visitatori del torneo". Intanto prosegue l’entusiasmo contagioso dei successi azzurri in terra di Francia. La biglietteria è aperta sul sito ufficiale www.internazionaliperugia.it.