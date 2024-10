Il trio di Greg Howe, virtuoso della chitarra al Caio Melisso

Sarà il celebre chitarrista americano Greg Howe (nella foto) ad aprire la quinta edizione di Spoleto Jazz con il concerto in scena stasera alle 21 al Teatro Caio Melisso in una tappa del suo tour mondiale “Lost and Found“ che celebra i suoi 40 anni di carriera musicale. Howe è noto a livello internazionale per le collaborazioni con musicisti del calibro di Michael Jackson, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Rihanna ed Enrique Iglesias.

Ma la sua maestria come performer è solo una sfaccettatura di una poliedrica personalità artistica. Prima di tutto, si definisce un compositore e con il suo stile ha rivoluzionato la tecnica chitarristica. Ad accompagnarlo stasera sul palco il suo trio con Marco Cirigliano alla batteria e Mohini Dey, giovane musicista indiana che si è già guadagnata un posto tra i migliori bassisti del XXI secolo in un concerto giocati su un perfetto equilibrio tra tecnica straordinaria ed emozione pura. “Spoleto Jazz“ è organzzato da Visioninmusica, con biglietti in vendita sul circuito Vivaticket.it