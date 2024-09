Il sindaco ci ricasca. Doppio sputo al “rivale“ davanti a Palazzo Spada

Prima toccò ai tifosi della Ternana, ora al contestatore social. Il sindaco Stefano Bandecchi ci ricasca e davanti a Palazzo Spada sputa due volte l’acqua di una bottiglietta ad un contestatore con cui si era “beccato” su Instagram (frame del video di Tele Galileo) . Dopo attimi concitati, i due si allontanano a braccetto in quella che sembra una pace ritrovata. E’ lo stesso primo cittadino a pubblicare lo scambio social che fa da antefatto al doppio sputo. Poco prima, Bandecchi aveva pubblicato lo scambio di messaggi con il contestatore: "Allora va bene, ci vediamo alle 17 sotto Palazzo Spada, portero un asciugamanetto per i suoi sputi (con faccine da risata ndr)", aveva scritto quest’ultimo. La risposta di Bandecchi: "Lei chiede io sputo". Contestatore: "Eh no. Lei promette. Io non chiedo. Voglio vedere quanto dopo aver toccato il fondo vuole anche scavare. Guardi che io vengo. Veda di non passare da codardo eh". I due si sono incontrati quindi davanti al Comune e il sindaco per due volte ha sputato l’acqua di una bottiglietta in faccia al contestatore, rimasto immobile. Bandecchi ha urlato quindi a qualcuno, appartenenti a forze dell’ordine, che il soggetto andava identificato. Ma dopo un breve, ’intenso’ faccia a faccia, tra i due è apparentemente scoppiata la pace, tant’è che il sindaco si è offerto di accompagnarlo a casa. Video e commenti imperversano sui social, inevitabili le polemiche. "Ancora un episodio gravissimo con protagonista il sindaco. Gesto vergognoso e incivile di Bandecchi che si permette di sputare acqua in faccia a un cittadino che aveva ‘osato’ contestarlo. Metodi da bullo", così il segretario Devid Maggiora (Lega). Per Fabio Paparelli (Pd): "Sputare a un cittadino è sputare alla città, Bandecchi si vergogni".

Ste.Cin.