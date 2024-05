Il ’Serafico’ è all’avanguardia. La realtà virtuale a supporto del recupero motorio e cognitivo

La realtà virtuale a supporto della riabilitazione motoria e cognitiva: inaugurato, all’Istituto Serafico, il nuovo Centro di Riabilitazione 4.0’ che, grazie ad alcuni sistemi tecnologici di ultima generazione, permette di seguire il percorso di recupero di ogni persona con estrema precisione e raccogliendo dati oggettivi, con il Serafico che amplia così i suoi servizi sanitari e si apre a tutti coloro che hanno lesioni funzionali temporanee. Nel nuovo Centro di Riabilitazione Ambulatoriale, diretto dal dottor Massimo Vallasciani, l’intera comunità potrà ricevere un piano di trattamento personalizzato. Il laboratorio tecnologico è basato sull’innovativo sistema ‘Dreams’ della BBC (Bioengeneering and Biomedical Company di Pescara) che utilizza tecnologie software di Intelligenza Artificiale. "L’introduzione di queste tecnologie avanzate a supporto della riabilitazione apre un nuovo cammino del Serafico, che non si arrende alla disabilità e mira a potenziare le pratiche cliniche e l’efficienza dei trattamenti riabilitativi per migliorare la vita delle persone con disabilità grazie alle migliori conquiste della scienza e della ricerca" ha spiegato la presidente del Serafico, Francesca Di Maolo. "Ennesimo esempio di quando il Serafico sia un irrinunciabile punto di riferimento nazionale" ha detto la governatrice Donatella Tesei. "Qui si mettono sempre al centro i più fragili - ha aggiunto Stefania Proietti, sindaco di Assisi- perché è giusto che abbiano il massimo. Un luogo in cui l’eccellenza e la tecnologia si fondono alla fraternità e all’umanità più piena".