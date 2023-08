“Il Sentiero di Francesco”, si parte Trecento pellegrini in cammino

Partirà domani e si protrarrà per tutto il weekend la XV edizione de “Il Sentiero di Francesco”, il pellegrinaggio che ripercorre le orme di San Francesco nel suo viaggio compiuto da Assisi a Gubbio. Per il 2023 si registrano numeri importanti: sono più di 300 le iscrizioni per i 3 giorni totali di cammino, cifre che rispecchiano quelle delle edizioni pre covid, a testimonianza di come il turismo legato ai sentieri religiosi sia molto diffuso in Italia e in particolare nel territorio eugubino. La tappa che i pellegrini percorreranno domani li porterà da Assisi a Valfabbrica, sabato 2 la tratta sarà da Valfabbrica a San Pietro in Vigneto, mentre per l’ultimo giorno, domenica 3 settembre, è previsto l’ultimo “sforzo, da San Pietro in Vigneto a Gubbio, precisamente presso la Chiesa della Vittorina, dove verrà conferito il premio “Lupo di Gubbio” per la riconciliazione – quest’anno un omaggio alla memoria di “un grande artista e un pellegrino molto speciale” – dopo il saluto e l’accoglienza delle autorità cittadine e degli Sbandieratori eugubini.

"Questo tradizionale pellegrinaggio – commenta il vescovo Luciano Paolucci Bedini – vede sempre più partecipanti contenti di condividere insieme un percorso bellissimo, in un periodo sicuramente favorevole anche se il sentiero viene percorso tutto l’anno da tantissime persone. Da quest’anno anche la nostra “Via di Francesco” seguirà un po’ il percorso degli anniversari francescani che si stanno celebrando ad Assisi e in tutta l’Umbria"