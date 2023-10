Il saluto del comandante. Marco Baffa lascia la città per trasferirsi a Brescia

Il comandante della polizia locale, Marco Baffa, lascia l’incarico e prenderà servizio da lunedì 16 ottobre a Brescia. Ha infatti partecipato ad una selezione nella città lombarda ricevendo l’incarico dal sindaco. Un cambio della guardia storico per la polizia locale folignate, visto che Baffa ha guidato il Corpo dall’ottobre del 2018. "Ringrazio tutto il Corpo, i due vicecomandanti Fabio Ambrogi e Sandro Mazzolini che sono stati preziosissimi – sottolinea Baffa – e l’intera città che mi ha accolto benissimo. Non sono parole di circostanza. Io sono in debito con Foligno dove tornerò spesso. Ringrazio il sindaco Zuccarini per avermi consentito di cogliere questa opportunità". Saluto anche dal sindaco Stefano Zuccarini: "Auguro all’amico comandante Marco Baffa i migliori successi personali e professionali, lo ringrazio con sincera gratitudine ed affetto. In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare anche le sue grandi doti umane con una determinazione che ha saputo dare forza a tutti noi. Abbiamo collaborato con successo a realizzare importanti impegni, dal recente avvio del nuovo sistema di videosorveglianza integrata all’apertura del presidio della polizia locale in piazza Matteotti così come il progetto per dotare di tablet, body-cam, dispositivi di protezione e bastoni estensibili gli agenti impegnati in servizi operativi ed attivare sulle pattuglie dispositivi dash-cam. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Corpo" . Baffa parteciperà alla imminente cerimonia annuale della polizia locale in Comune.

A.O.