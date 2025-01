Il ritorno dell’Ecoforum. Con i ’Comuni ricicloni’

CASTIGLIONE DEL LAGO – Da Castiglione del Lago saranno annunciati i Comuni Ricicloni dell’Umbria. Giovedì 13 febbraio 2025 torna l’EcoForum sull’economia circolare dei rifiuti. L’annuale (e atteso) appuntamento per fare il punto sullo stato dell’arte e tracciare sviluppi e scenari futuri nell’ambito della gestione dei rifiuti. All’appuntamento, al Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago, attesi tecnici, amministratori pubblici, dirigenti, imprese, associazioni e cittadini. L’ottava edizione del forum umbro, derivato dall’omonimo appuntamento nazionale di Legambiente, mira a porre in evidenza le criticità e le buone pratiche relative alla gestione dei rifiuti urbani e rappresenta un momento di analisi e di confronto aperto a tutti i portatori di interesse. Come spiegano da Legambiente Umbria: "Lo abbiamo detto e ripetuto tante volte: è un errore il voler sempre tornare a soluzioni facili, come l’inceneritore, di fronte alla complessità della gestione delle tante tipologie di materiali e prodotti che finiscono nei rifiuti. La giornata di giovedì si concluderà con la presentazione del Rapporto Comuni Ricicloni 2024 e con la successiva consegna degli attestati ai comuni umbri vincitori.