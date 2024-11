Il progetto We all love Ennio Morricone

Parte dall’Umbria “We all love Ennio Morricone“, un esclusivo progetto di concerti e workshop che celebra la produzione musicale del compositore Premio Oscar portando sul palco un’orchestra di trenta giovani talenti dei Conservatori di Perugia e Terni (allievi ed ex allievi) insieme ai principali musicisti storici che seguirono il maestro nelle sue tournée in tutto il mondo.

Il cartellone è stato presentato ieri all’Auditorium del Conservatorio “Morlacchi“ con il direttore Luigi Ciuffa ("siamo pronti a questa avventura di alto livello per i nostri studenti") e Luigi Caiola che dell’intero progetto è l’appassionato ideatore. Per 18 anni Caiola è stato infatti produttore musicale e manager di Morricone (insieme nella foto sotto) e a lui si deve la svolta nella carriera del grande artista che nel 2001, a 72 anni, iniziò a dirigere le sue musiche in concerto, con un interminabile giro per il mondo. "Attraverso concerti e dischi – ha raccontato Caiola – si è scoperto e si è esaltato il lato più puramente musicale di Morricone e questo progetto vuole restituirgli il posto che merita, al di là e oltre la sua centralità nel cinema. Cioè quello di un grande compositore in grado d’essere protagonista anche di puro ascolto musicale". Nasce da qui “We all love Ennio Morricone“ (titolo anche di un libro di Caiola e del Cd di maggior successo), che ha la sua caratteristica principale "nel ripristinare la giusta relazione tra artisti esperti e giovani, tra maestri e apprendisti. Morricone veniva da questa formazione e rispettava i Conservatori, li considerava l’istituzione musicale per eccellenza".

Il pilastro del progetto sono ovviamente i concerti per un viaggio musicale dedicato al maestro: si inizia venerdì 29 novembre alle 21 agli Illuminati di Città di Castello, si prosegue sabato 30 alle 18 al Mancinelli di Orvieto per riprendere a dicembre: venerdì 20 alle 21 al Palaterni di Terni, sabato 21 alle 18 al Ronconi di Gubbio e domenica 22 alle 18 al Lyrick di Assisi con biglietti su TicketItalia e su VivaTicket e TicketOne per Terni. Lo spettacolo proporrà i brani più noti, amati e celebrati di Morricone con orchestrazioni e arrangiamenti scritti o approvati dal maestro ed eseguiti dai suoi storici musicisti e dell’Orchestra ViVa!s con i giovani dei Conservatori. L’attore Luigi Petrucci sarà la voce narrante e si vedranno frammenti del documentario su Morricone, “My life, my music“. Tanti sono poi i workshop in programma, da ricordare quello di lunedì a Ponte Pattoli e la prova aperta al pubblico che si terrà mercoledì 27 alle 16.30 alla Sala Sant’Agostino di Città della Pieve. In arrivo anche un workshop a Perugia, rimasta inizialmente esclusa dal progetto finanziato da Sviluppumbria per il cambio di amministrazione.

Sofia Coletti