Il Perugino, musei e Trasimeno I Comuni scelgono di fare “rete“ Ecco portale e biglietto integrato

Dalla stretta collaborazione tra le amministrazioni comunali di Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Piegaro e l’attuale gestore dei servizi turistici e museali (l’Rti composto dalle società Sistema Museo e Vivi Umbria società consortile), è nato “Terre del Perugino-Trasimeno Musei“. Il nuovo brand turistico costituito dalla rete integrata dei Musei e degli Uffici turistici dei territori dei sei Comuni aderenti, decisi a proporsi al pubblico come un’area omogenea accomunata da aspetti ambientali, culturali, artistici e gastronomici affini. Filo conduttore di questa nuova offerta sono: i paesaggi di queste terre, con il lago Trasimeno, e Pietro Vannucci, detto il Perugino, il più celebre figlio di Città della Pieve che con la sua arte ha dato lustro e fama a questo lembo d’Umbria, e che insieme appunto compongono il nome del brand. Novità importante del progetto sono il nuovo portale “Terre del Perugino – Trasimeno Musei“ e il biglietto integrato dei circuiti museali dei sei Comuni aderenti.

I paesaggi resi celebri dal Divin pittore non sono il frutto dell’immaginazione di un grande artista, ma sono dei borghi, delle campagne e degli scorci realmente esistenti che meritano di essere scoperti e vissuti. Ecco allora un biglietto integrato che darà la possibilità anche di usufruire di importati sconti per gli accessi ai siti museali. Il territorio verrà raccontato attraverso la voce dei protagonisti: le guide turistiche, escursionistiche, gli operatori didattici e gli animatori che contribuiscono ogni giorno ad arricchire l’offerta culturale proposta. Della parte già nota del circuito fanno parte Città della Pieve con l’Oratorio dei Bianchi (all’interno un capolavoro del perugino) e Museo diocesano di Santa Maria dei Servi; Panicale Itinerario completo di visita per la chiesa di San Sebastiano, museo del Tulle, teatro Caporali, museo della Sbarra; Piegaro Museo del vetro; Paciano Trasimeno “Banca della Memoria“ ma altre novità saranno illustrate nel corso della presentazione che si svolgerà a Città della Pieve, nella Sala delle Muse di Palazzo Della Corgna, il 22 marzo alle ore 10.30. L’iniziativa vedrà la partecipazione degli Amministratori Comunali e di Sistema Museo insieme al consorzio Vivi Umbria.