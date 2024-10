Il Pd si scalda col duo B&B. Bori & Bistocchi in campo

E’ la coppia da battere nel Pd, ma non solo. Tommaso Bori e Sarah Bistocchi sono le due "punte" del Partito democratico che si presenta alle elezioni regionali. Un ticket il loro che comunque andrà, dovrebbe garantire l’ingresso a Palazzo Cesaroni. Bori cinque anni fa mise insieme 6.484 preferenze, copntro le 4.103 di Simona Meloni che si piazzò dietro di lui. Il partito in quella occasione superò le 93mila preferenze, pari nal 22,3 per cento ed elesse cinque consiglieri di minoranza (l’ultimo du Michele Bettarelli, 3.555 voti). Questo per dare il senso di quanti voti potrebbero essere necessari per conquistare un seggio.

E mentre il derby tra i due ex sindaci, il corcianese Cristian Betti e il magionese Giacomo Chiodini è andato al primo – non senza mugugni e strasichi – ecco ce il duo B&B (Borti e Bistocchi) scende in campo. "Il nostro cammino inizia sabato 19 ottobre, alle 18, al 110 Caffè di Perugia – affermano in una nota – . Un primo appuntamento per partire in questo incredibile viaggio controcorrente, che ci riporterà a restituire all’Umbria futuro e speranza. Con noi al ’110’ ci saranno amici e amiche che testimonieranno il nostro impegno e la nostra battaglia di questi anni. L’Umbria rischia un declino senza precedenti – continuano – : per questo avviamo oggi un cammino controcorrente. Le ultime amministrative ci hanno dimostrato che era possibile farlo: siamo tornati tra le persone per ascoltarle, occuparsi di lavoro degno, salario minimo e sanità pubblica ci ha consentito di ricostruire un rapporto che si era perso. Così – concludono – siamo tornati a vincere in tanti Comuni della nostra regione".

Questi i 20 candidati a sostegno di Stefania Proietti: Tommaso Bori, Simona Meloni, Benedetta Baiocco, Paolo Barboni, Michele Bettarelli, Cristian Betti, Sarah Bistocchi, Giuseppina Bonerba, Valentina Bonomi, Devis Cruciani, Cristina Croce, Francesco De Rebotti, Francesco Filipponi, Joseph Flagiello, Paolo Fratini , Stefano Lisci, Letizia Michelini, Maria Grazia Proietti , Emanuela Stramaccia, Andrea Vannini.