Il Pd all’attaco:: "Troppe multe nel centro"

Troppe multe nel centro storico. Salire nell’acropoli diventa sempre più difficile. Il principale partito all’opposizione, il Pd, contesta lo stringente giro di vite in tema di sanzioni per violazione del Codice della strada messo in atto dall’amministrazione comunale. "In questi giorni – afferma il capogruppo Umberto Magni – è sempre più frequente assistere a veri e propri presidi fissi dei vigili urbani che comminano multe a iosa nelle aree di sosta del centro storico, anche in mattinate invernali deserte e desolate, senza alcuna flessibilità di condotta". "Premesso doverosamente che i comportamenti scorretti e non conformi alle norme del Codice della strada vanno sanzionati – aggiunge – risulta insensata e fuori luogo, almeno su un piano squisitamente politico ed amministrativo, questa pervicacia repressiva, specie in un contesto problematico di gestione del centro storico come quello attuale". Suscita perplessità anche il fatto che poi, nelle ore serali, non ci sia invece alcun tipo di controllo e che le auto siano libere di parcheggiare lungo il marciapiedi, soprattutto nel week end. "Vi è anche un’altra problematica, cioè quella dei permessi di sosta attribuiti agli amministratori locali per parcheggiare davanti al Comando dei Vigili. Nonostante gli atti ispettivi promossi, ancora non si è capito quali fossero le ragioni di "sicurezza stradale" alla base dell’ordinanza della Polizia Locale dello scorso anno emanata per legittimare detta situazione. Un provvedimento provvisorio che risulta tuttora in vigore.

