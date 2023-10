Il PalaTerni apre e ospita i Mondiali. La città può festeggiare due volte

Il nuovissimo PalaTerni apre per ospitare i Mondiali di scherma paralimpica. Doppia festa ieri a Terni. Il ministro per lo Sport , Andrea Abodi, ha partecipato all’inaugurazione della struttura e alla cerimonia di apertura dei campionati, in svolgimento fino a domenica. Fra le protagoniste della competizione, l’italiana Beatrice ‘Bebe’ Vio. Il nuovo palasport ha una capienza di oltre 4.300 spettatori, 5.500 in modalità ‘spettacolo’ ed è stato realizzato in project financing nell’area dell’ex Foro Boario, accanto allo stadio “Liberati“. All’inaugurazione anche il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, quello della Federazione italiana scherma, Paolo Azzi, il numero uno di Salc, Simonpietro Salini, Valentina Vezzali, madrina della manifestazione, il sindaco Stefano Bandecchi, che ha anticipato i caratteri della gestione della struttura, affidata in affitto ad una società a lui riconducibile. Il sindaco ha anche attribuito la paternità del palazzetto alla precedente Giunta comunale. Le attività, compresa l’Opera, ha annunciato Bandecchi, cominceranno a gennaio. Il ministro alla Disabilità, Alessandra Locatelli, ha inviato un videomessaggio. “Il nuovo palasport di Terni merita di essere valorizzato - così il ministro Abodi –. Il campionato mondiale di scherma paralimpicaè un momento di gioia per gli atleti ma anche per la comunità ternana che accoglie un evento di grande prestigio". Per il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini, "è emozionante vedere realizzata questa importantissima opera: la Fondazione ha voluto sostenere da sempre questo progetto".

Ste.Cin.