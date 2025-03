Il Nobel per la Fisica Nakamura in visita al Museo Paleontologico

Al Museo Paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta ha fatto visita il professor Shuji Nakamura, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2014, per l’invenzione dei Led a luce blu. Ad accoglierlo la direttrice del museo Tiziana Caponi. Il Premio Nobel è stato accompagnato da Franco Cotana, amministratore delegato di Rse spa, da Luciano Martini direttore tecnico di Rse spa, da Andrea Alunni senior advisor all’Oxford University Innovation, dal professore Federico Rossi ordinario di fisica tecnica dell’Ateneo di Perugia, da Morgan Pattison della Bleu Laser Fusion Inc. di S. Barbara in California. Ad accoglierli insieme alla direttrice Caponi, il sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli, il sindaco di Panicale Giulio Cherubini, Paolo Tartaglia direttore di Enel Produzione di Pietrafitta e il personale del Museo. Marco Cherin, paleontologo e professore associato dell’Università di Perugia ha illustrato i reperti e le novità nell’ambito delle ricerche condotte dal dipartimento.