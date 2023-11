Il Natale accende la città. Programma con 60 eventi

ORVIETO Luci, tradizioni, musica, spettacoli, mostre, conferenze, enogastronomia e i sorrisi dei bambini. Sono gli ingredienti della settima edizione di “A Natale regalati Orvieto“, il programma degli eventi natalizi promosso e coordinato dal Comune che accenderà la città dal 24 novembre al 7 gennaio. Un mese e mezzo con 60 appuntamenti frutto della condivisione e la collaborazione con oltre 30 tra enti e associazioni. Le “gocce di luce“ illumineranno il centro storico a partire da venerdì, giorno in cui si aprirà l’ormai tradizionale mercatino natalizio in Piazza della Repubblica che resterà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino al 7 gennaio . Altri mercatini si affiancheranno nel corso delle settimane: dal 7 al 10 dicembre, sotto i Portici di Sant’Andrea, quello promosso dalla Croce Rossa, dall’8 al 10 dicembre quello degli artigiani in via della Costituente. A scandire la partenza delle feste, come negli ultimi tre anni, sarà il Black Friday, il primo atteso appuntamento per lo shopping natalizio che quest’anno durerà tre giorni con l’iniziativa organizzata da Confcommercio e Federalberghi in collaborazione con gli esercenti del centro storico e la Scuola comunale di musica ’A.Casasole’.