Il mercatino di ’Anticamente’ torna a Ponterio

TODI – Ancora una novità per "AnticaMente", la mostra-mercato dell’antiquariato e del collezionismo che da oggi cambia sede e torna alle origini. Dopo due mesi di sospensione, il "mercatino" si svolgerà regolarmente in località Ponterio, negli spazi in prossimità della rotonda che dà accesso all’Emi e al parco del ponte Bailey. Si tratta in realtà di un ritorno nel luogo dove tutto è iniziato ormai diversi anni fa, prima dello spostamento, alla ripresa nel post Covid, lungo viale Menecali, di fronte al Tempio della Consolazione, dove sono in corso i lavori di rigenerazione urbana la cui conclusione è prevista per il mese di gennaio 2025. Dopo un paio di mesi di pausa, complice anche la coincidenza della seconda domenica del mese, data fissa della mostra-mercato, con la festa della Consolazione e con le celebrazioni del patrono San Fortunato, l’organizzazione ha deciso di riprendere le attività nella "nuova" sede di Ponterio, da cui è iniziato il fortunato percorso della manifestazione. Confermata la consueta presenza di decine di espositori da tutta la regione e anche da fuori Umbria, grazie al raggio d’azione che AnticaMente ha nel frattempo conosciuto con lo ‘sbarco’ anche sulle piazze di Orvieto, Perugia e, da ultimo, proprio ad inizio novembre, di Foligno.

s.f.